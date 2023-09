Les échappées à vélo le long du Canal de Berry La Perche, 1 octobre 2023, La Perche.

La Perche,Cher

Balade nature idéale pour se ressourcer, observer la faune et la flore de la campagne du Sud Berry ou encore découvrir le patrimoine local.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

La Perche 18200 Cher Centre-Val de Loire



An ideal nature walk to recharge your batteries, observe the flora and fauna of the South Berry countryside or discover the local heritage

Un paseo por la naturaleza ideal para reponer fuerzas, observar la flora y la fauna de la campiña del sur de Berry y descubrir el patrimonio local

Ideale Naturwanderung, um neue Energie zu tanken, die Fauna und Flora der Landschaft von Sud Berry zu beobachten oder das lokale Kulturerbe zu entdecken

Mise à jour le 2023-09-14 par OT CHATEAUMEILLANT