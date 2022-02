La perception de la couleur – Stage en visioconférence par Hélène Sauvage (Académie d’art de Meudon) En visioconférence Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

La perception de la couleur – Stage en visioconférence par Hélène Sauvage (Académie d’art de Meudon) En visioconférence, 8 février 2022, Meudon. La perception de la couleur – Stage en visioconférence par Hélène Sauvage (Académie d’art de Meudon)

Percevoir la couleur à travers l’étude du travail des deux grands peintres : Kupka et Munch. Ces deux artistes ont exploré les phénomènes optiques de la couleur à travers un mélange de magie et de science. En partant de leur démarche, il vous sera proposé une suite d’expériences sensibles. Ce stage allie théorie et pratique avec un retour personnalisé des travaux réalisés. Ce stage se déroule sur 2 séances d’1h30 les 8 et 15 février 2022.

50€ le stage de 3h sur 2 séances d’1h30 (+ adhésion 30€)

Percevoir la couleur à travers l’étude du travail de deux peintres : Kupka et Munch. En visioconférence Meudon Meudon Hauts-de-Seine

