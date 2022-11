La percée du vin jaune Ruffey-sur-Seille Ruffey-sur-Seille Catégories d’évènement: Jura

Jura Ruffey-sur-Seille 35 EUR Les vignerons du Jura célèbrent le Vin Jaune et organisent une grande manifestation festive : la Percée du Vin Jaune. Cette manifestation est l’occasion de rendre hommage à la profession viticole jurassienne. Elle se déroulera à Voiteur les 3, 4 et 5 février 2022 ! Programme : Vendredi 3 Février 2023 : Soirée prestige

Il s’agit d’une soirée décomposée en trois créneaux que vous passerez, au choix, dans trois caveaux différents. Dans chaque caveau, une découverte de 5 vins accompagnés de mets, le tout en petit comité dans une ambiance conviviale. Samedi 4 Février 2023 : Ouverture du site dès 8h30

– 9h30 à 10h30 : messe

– 9h45 : préambule à la cérémonie de mise en perce

– 10h30 à 11h15 : cortège suivi de la cérémonie de mise en perce, intronisations, passation du robinet et dégustation du millésime 2016

– 12h à 18h : ouverture des caveaux De 11h30 à 17h30 : animations musicales

A 9h et 15h30 : concours de cuisine dans le chapiteau central Dimanche 5 Février 2023 : Ouverture du site dès 9h

– 10h : ouverture des caveaux

– 10h à 12h30 : vente aux enchères dans le chapiteau central De 10h à 16h30 : animations musicales fin

Vers 14h30 : atelier cocktail mixologie dans le chapiteau central BILLETTERIE EN LIGNE OU A L’ACCUEIL DE L’OFFICE DE TOURISME JURABSOLU (VOITEUR) percee@jura-vins.com +33 3 84 66 26 14 http://www.percee-du-vin-jaune.com/ Ruffey-sur-Seille

