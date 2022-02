La percée du Geek ! Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

La percée du Geek !
Rue du 19 mars Juraparc
Lons-le-Saunier
2023-03-11

Première convention geek d'ampleur dans le Jura ! Jeux vidéos, jeux de société, youtubers, cosplay, escape rooms, mangas, expos, cartes de collection, stands …

Jeux vidéos, jeux de société, cosplay, youtubers mais aussi escape room, tournois de cartes à collectionner, combats de sabre lasers, expositions se mélangent ainsi aux stands d'exposants venus de toute la France. Résolument conviviale et familiale, la convention permet à tous de passer un week-end inoubliable !

Tarifs : 8€ (Journée) / 12€ (Week-end) / de 3 à 10 ans : 4€ / Gratuit pour les – de 3 ans

