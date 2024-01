La Pépite #2 Beans LA VAPEUR Dijon, mardi 9 avril 2024.

La Pépite #2 Beans LA VAPEUR Dijon Côte-d’Or

Beans (US)

Peu d’artistes ont une carrière aussi impressionnante que Beans. Membre fondateur du légendaire groupe de rap progressif new-yorkais Anti-Pop Consortium, producteur sur les labels les plus prestigieux (Mo Wax, Don Dada, Warp Records), l’artiste new yorkais mélange electro fracturée, noise indus et poésie avant-gardiste. Un artiste rare à croiser au moins une fois dans sa vie. EUR.

LA VAPEUR 42 Avenue de Stalingrad

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 19:30:00

fin : 2024-04-09



L’événement La Pépite #2 Beans Dijon a été mis à jour le 2024-01-25 par COORDINATION CÔTE-D’OR