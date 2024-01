JE SUIS LA MAMAN DU BOURREAU LA PEPINIERE THEATRE Paris, mercredi 27 mars 2024.

JE SUIS LA MAMAN DU BOURREAUDe : David LELAIT-HELO Adaptation et mise en scène : Clémentine CÉLARIÉ Musique : Gustave REICHERT Sons : Abraham DIALLO Lumières & scénographie : Hermann BATZ Costumes : Amélie ROBERT Collaboration artistique : Laury ANDRE Assistant : Alexandre DE SCHOTTEN Avec : Clémentine CÉLARIÉ Elle aimait un ange, il était le diable.Quand Gabrielle découvre quel monstre est vraiment son fils adoré, il est déjà trop tard… Sous l’armure de cette femme sévère, éclate le cœur en miettes d’une mère.Comment survivre à la trahison ultime ? Où peut la mener son amour de mère ?Vacillante, Gabrielle part en quête d’elle-même.À quel moment s’est-elle trompée ? A-t-elle donc mal aimé ? Ou simplement trop ?Je suis la maman du bourreau adapté du roman de David Lelait-Helo (Prix Claude Chabrol 2022) nous emporte dans les profondeurs de l’âme humaine où s’entrechoquent les espoirs déçus, les promesses trahies et l’invincible amour d’une maman.L’histoire vertigineuse d’une femme dont l’amour et l’humanité nous bouleversent…LA PRESSE : Le Dauphiné : La comédienne habitée par son rôle, est exceptionnelle….C’est puissant, poignant. Le public applaudit, debout. La Provence : Clémentine Célarié est prodigieuse dans ce seule en scène éprouvant qui montre une femme qui, construite sur ses croyances et ses valeurs, voit l’édifice de toute une vie réduit en cendres. Midi libre : Bouleversante, la comédienne est habitée par cette mère traversée par des émotions qui se bousculent, entre sentiment de trahison et culpabilité de n’avoir pas su bien aimer son fils. Culturetop.fr C’est un cadeau, et un cri qui résonne et qui mérite l’ovation qui lui est réservée à la fin du spectacle.

Tarif : 39.30 – 52.50 euros.

Début : 2024-03-27 à 19:00

Réservez votre billet ici

LA PEPINIERE THEATRE 7 Rue Louis Le Grand 75002 Paris 75