PARIS DES FEMMES 2 – LA NUIT LA PEPINIERE THEATRE Paris Catégorie d’Évènement: Paris PARIS DES FEMMES 2 – LA NUIT LA PEPINIERE THEATRE Paris, 12 janvier 2024, Paris. PARIS DES FEMMES – LA NUIT– EDITION 2024Paris des femmes & La Pépinière théâtre présentent :Neuf pièces courtes écrites autour du thème La Nuit par les autrices, Aliyeh Ataei, Claire Chazal, Adeline Dieudonné, Joffrine Donnadieu, Eva Ionesco, Maria Larrea, Chloé Mons, Aurélie Saada, Colombe Schneck. Découvrez neuf histoires uniques ! Qui explorent l’univers fascinant de la nuit.Paris des femmes est un festival dédié, depuis 12 ans, à la création de textes courts pour la scène écrits par des femmes, sur un thème commun.VENDREDI 12 JANVIER – 20h30Mise en scène Aurélie SAADAL’AVENIR d’Eva IonescoL’Avenir raconte le début d’une histoire, celle d’un road trip chamanique. Deux femmes se retrouvent dans un hôtel au bord d’une route. L’une d’entre-elles, Marie, a des visions prémonitoires survenant durant la nuit, elle voit une étoile qui va s’écraser sur la terre, son approche dérègle le système.Paloma est amoureuse de Marie qui l’a aidée à s’enfuir de l’hôpital psychiatrique. Une troisième femme les rejoint, c’est Brigitte, elle vient récupérer son mari mort pour l’enterrer avant l’aube.MES CHERS PETITS de Joffrine DonnadieuSauver des âmes abandonnées, telle est la mission que s’est fixée Alice dans une solitude qui la rapproche de la folie. Assistante dans un centre d’imagerie médicale, elle est aux premières loges pour repérer les femmes, des tueuses selon elle, qui s’apprêtent à avorter. Les images d’échographies qu’elle collectionne passionnément sont les enfants qu’elle n’a pas eus. Heureusement, elle est là pour secourir ces chers petits et les recueillir. Mais les images, un jour, ne lui suffiront plus. Une nuit macabre s’annonce. Il va falloir qu’elle s’explique devant les enquêteurs.MOINS FORTS d’Aurélie SaadaUne nuit, un couple se sépare.Et pour ne pas réveiller les enfants endormis, ils se déchirent en chuchotant.

Tarif : 18.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-12 à 20:30
Réservez votre billet ici
LA PEPINIERE THEATRE
7 Rue Louis Le Grand
75002 Paris

