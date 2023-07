ATELIERS SANDWICH // Les Froufrous de Lilith La Pépinière Aubervilliers, 28 août 2023, Aubervilliers.

ATELIERS SANDWICH // Les Froufrous de Lilith Lundi 28 août, 14h00 La Pépinière de 5 à 12 places

Les artistes Bulle Meignan et Camille Zéhenne du collectif Les Froufrous de Lilith proposent 3 ateliers entre art et alimentation en lien avec leur exposition Sandwich qui aura lieu du 1er au 6 septembre au Houloc.

Le principe général est d’inventer des sandwichs en rapport avec des images.

Lors de chaque atelier, elles proposent un programme de films courts autour d’un type de pain et d’ingrédients. Elles proposent ensuite de façonner les pains ensemble et d’imaginer des sandwichs à partir des impressions et ressentis des films projetés au préalable.

( En partenariat priviliégié avec les usager-es de la Fabrique de la santé, ahdérent-es de l’association franco-chinoise Pierre Ducerf, adolescent-es suivis par le Programme de réussite éducative d’Aubervilliers et habitant-es du quartier membres de l’association La Pépinière de la ville d’Aubervilliers.)

La Pépinière 62 bis rue du Moutier 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-08-28T14:00:00+02:00 – 2023-08-28T18:00:00+02:00

