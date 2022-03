La pépinière 2cube ouvre les portes de la Villa Châteaufavier Pépinière 2Cube Aubusson Catégories d’évènement: Aubusson

Creuse

La pépinière 2cube ouvre les portes de la Villa Châteaufavier Pépinière 2Cube, 13 avril 2022, Aubusson. La pépinière 2cube ouvre les portes de la Villa Châteaufavier

Pépinière 2Cube, le mercredi 13 avril à 14:00

Dans le cadre de la “Quinzaine de la création/Reprise”, la pépinière 2cube ouvre les portes de la Villa Châteaufavier. Au programme: 14h: Atelier sur “le parcours du créateur d’entreprise” 15h: Visite de la villa Chateaufavier

Gratuit Sous inscription

La pépinière 2cube ouvre les portes de la Villa Châteaufavier Pépinière 2Cube 28 rue châteaufavier 23200 Aubusson Aubusson Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aubusson, Creuse Autres Lieu Pépinière 2Cube Adresse 28 rue châteaufavier 23200 Aubusson Ville Aubusson lieuville Pépinière 2Cube Aubusson Departement Creuse

Pépinière 2Cube Aubusson Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubusson/

La pépinière 2cube ouvre les portes de la Villa Châteaufavier Pépinière 2Cube 2022-04-13 was last modified: by La pépinière 2cube ouvre les portes de la Villa Châteaufavier Pépinière 2Cube Pépinière 2Cube 13 avril 2022 Aubusson Pépinière 2Cube Aubusson

Aubusson Creuse