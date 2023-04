Mabille » Miraculé » ESPACE DE L’HUVEAUNE LA PENNE SUR HUVEAUNE Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Penne-sur-Huveaune

Mabille » Miraculé » ESPACE DE L’HUVEAUNE, 18 novembre 2023, LA PENNE SUR HUVEAUNE. Mabille » Miraculé » ESPACE DE L’HUVEAUNE. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 21:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 40.0 à 40.0 euros. De Mitterrand à Macron, il a survécu à tout ! Le sociétaire des « Grosses têtes » et des Deux Ânes nous en parle dans son dernier spectacle. Les plus de nos soirées spectacle : Possibilité de restauration sur place avant et après spectacle. Bar ouvert avant et après spectacle Ambiance musicale Live avec le groupe LNA-T Parking gratuit Accessible PMR Mabille » Miraculé » Votre billet est ici ESPACE DE L’HUVEAUNE LA PENNE SUR HUVEAUNE CHEMIN NOEL ROBION Bouches-du-Rhône 40.0

EUR40.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, La Penne-sur-Huveaune Autres Lieu ESPACE DE L'HUVEAUNE Adresse CHEMIN NOEL ROBION Ville LA PENNE SUR HUVEAUNE Departement Bouches-du-Rhône Tarif 40.0 40.0 Lieu Ville ESPACE DE L'HUVEAUNE LA PENNE SUR HUVEAUNE

ESPACE DE L'HUVEAUNE LA PENNE SUR HUVEAUNE Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la penne sur huveaune/

Mabille » Miraculé » ESPACE DE L’HUVEAUNE 2023-11-18 was last modified: by Mabille » Miraculé » ESPACE DE L’HUVEAUNE ESPACE DE L'HUVEAUNE 18 novembre 2023 espace de l'Huveaune La Penne-sur-Huveaune

LA PENNE SUR HUVEAUNE Bouches-du-Rhône