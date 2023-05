Sellig Best Of ESPACE DE L’HUVEAUNE LA PENNE SUR HUVEAUNE Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Les meilleurs sketchs de SELLIG, ceux que vous avez choisis, ceux qu'il a choisis…Tout simplement le BEST OF !Retrouvez entre autres les grandes aventures de son beau frère Bernard (le mariage, le déménagement…), faites un détour dans une pharmacie tenue par un personnage acariâtre et fatigué, revivez vos moments de bricolage en passant chez Casto ! Il vous donnera aussi quelques conseils si jamais vous gagnez au loto :) Et bien d'autres grands classiques du grand Sellig !Un pur divertissement qui s'adresse aux petits comme aux grands.Chez Sellig, il n'y a ni politique, ni sexe, ni provocation. Il est vrai qu'il rie avant tout de lui-même et n'hésite pas à être la victime de ses propres sketchs.

Sellig Best Of
ESPACE DE L'HUVEAUNE, 20 mai 2023, LA PENNE SUR HUVEAUNE
Tarif : 35.0 euros.

