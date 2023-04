Bigard And Friends ESPACE DE L’HUVEAUNE LA PENNE SUR HUVEAUNE Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bigard And Friends ESPACE DE L’HUVEAUNE, 14 mai 2023, LA PENNE SUR HUVEAUNE. Bigard And Friends ESPACE DE L’HUVEAUNE. Un spectacle à la date du 2023-05-14 à 21:00 (2023-05-14 au ). Tarif : 41.0 à 41.0 euros. Jean-Marie Bigard, star des Grosses Têtes sur RTL, vous propose avec ses amis un spectacle 100% blagues ! Après les 52 000 spectateurs du Stade de France, + de 5 000 000 de spectateurs dans sa carrière, le meilleur raconteur d’histoires de France s’arrête chez vous pour vous conter ses meilleures blagues et ses dernières trouvailles ! Si vous avez chez vous un raconteur de blagues, qu’il soit présent dans la salle, il montera peut-être sur scène à côté de Jean-Marie Bigard ! Ouverture des portes 17h00. Restauration et Bar après spectacle Soirée musicale gratuite après spectacle Parking privé et gratuit Bigard And Friends Votre billet est ici ESPACE DE L’HUVEAUNE LA PENNE SUR HUVEAUNE CHEMIN NOEL ROBION Bouches-du-Rhône 41.0

