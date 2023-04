Une Zize Peut En Cacher Une Autre ESPACE DE L’HUVEAUNE, 22 avril 2023, LA PENNE SUR HUVEAUNE.

Une Zize Peut En Cacher Une Autre ESPACE DE L’HUVEAUNE. Un spectacle à la date du 2023-04-22 à 21:00 (2023-04-22 au ). Tarif : 37.0 à 37.0 euros.

THIERRY WILSON Nouveau spectacle ! Depuis qu’elle est une grande star de l’humour dans toute la France, ZIZE, cette ancienne Miss Marseille échappée du Vieux-Port, n’a plus une minute pour elle : télé, ciné, scène, radio et mondanités l’occupent 24h24 et 7 jours sur 7 ! Fraîchement divorcée, elle part donc désespérément à la recherche du nouvel homme de sa vie. Pas un mari, non : elle a déjà donné pendant 46 ans ! Elle cherche un homme à tout faire, un assistant, un majordome, un chauffeur, un jardinier, un secrétaire… Bref : la perle rare ! Alors qu’elle n’a pas encore passé d’annonce, arrive, tel le messie, un certain Jacob. Il semble parfait, taillé à la démesure de ZIZE. Mais qui est-il vraiment ? SUR UNE IDÉE DE THIERRY WILSON Thierry WILSON / ZIZE Didier CONSTANT Les plus de nos soirées spectacle Possibilité de restauration sur place avant et après spectacle. Bar ouvert avant et après spectacle Ambiance musicale Live avec le groupe LNA-T Parking gratuit Accessible PMR Zize

ESPACE DE L’HUVEAUNE LA PENNE SUR HUVEAUNE CHEMIN NOEL ROBION Bouches-du-Rhône

