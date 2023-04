Kamel Fête ses 40 ans de Scène ESPACE DE L’HUVEAUNE, 8 avril 2023, LA PENNE SUR HUVEAUNE.

Kamel Fête ses 40 ans de Scène ESPACE DE L’HUVEAUNE. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 21:00 (2023-04-08 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Kamel fête ses 40 ans de scène C’est le doyen, le patriarche, l’homme qui a inventé le rire à Marseille. Plus de 40 ans de carrière. Mieux. Kamel est né avant les théâtres. Ni scène, ni rideau rouge, ni fauteuil molletonné. A la fin des années 70, c’était un humoriste sur une île déserte. Le Robinson Crusoé du rire. Alors, il a commencé à répandre ses vannes dans les discothèques et les restos, déclenchant des applaudissements jusqu’au fin fond des cuisines. Au menu Kamel était incontournable. Et tous les convives redemandaient des tranches de rire après le spectacle. Sa réputation est alors née, renforcée par des sketches cultes. Le London, l’Avion, le Chauffeur de bus… Des sketches qui ont traversé les générations, applaudis par des milliers de fans, puis les enfants des fans, et les enfants des enfants. Aujourd’hui, un petit Marseillais qui naît veut voir le Père Noël, puis Kamel. On va l’applaudir en famille sans jamais se lasser. Parce qu’au-delà des sketches et de sa faconde typiquement marseillaise, Kamel cultive à merveille l’art de l’improvisation. C’est sûr, dans 40 ans, il sera encore là. Sophie Manelli Journaliste La Provence Ouverture des portes 19h00. Restauration et Bar avant et après spectacle Soirée musicale gratuite avant et après spectacle Parking privé et gratuit Kamel Fête ses 40 ans de Scène

Votre billet est ici

ESPACE DE L’HUVEAUNE LA PENNE SUR HUVEAUNE CHEMIN NOEL ROBION Bouches-du-Rhône

25.0

EUR25.0.

Votre billet est ici