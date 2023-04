Noëlle Perna – Certifié Mado Chemin Noël Robion La Penne-sur-Huveaune Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Noëlle Perna – Certifié Mado Chemin Noël Robion, 14 octobre 2023, La Penne-sur-Huveaune. Noëlle revient avec son dernier spectacle « Certifié Mado ».

2023-10-14 à 21:00:00 ; fin : 2023-10-14 22:30:00. EUR.

Chemin Noël Robion Espace de l’Huveaune

La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Noëlle returns with her latest show « Certifié Mado Noëlle vuelve con su último espectáculo « Certifié Mado Noëlle kehrt mit ihrer neuesten Show « Certifié Mado » zurück Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

