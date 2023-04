Une Zize peut en cacher une autre Chemin Noël Robion, 22 avril 2023, La Penne-sur-Huveaune.

« Une Zize peut en cacher une autre » le nouveau spectacle de l’internationale Zize ! Entre comédie, boulevard et répliques truculentes à la sauce Maillan, Zize et Jacob, nous offrent une pièce haute en couleur..

2023-04-22 à 21:00:00 ; fin : 2023-04-22 00:00:00. EUR.

Chemin Noël Robion Salle de spectacle l’Espace de l’Huveaune

La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Une Zize peut en cacher une autre » the new show of the international Zize! Between comedy, boulevard and truculent lines in the Maillan sauce, Zize and Jacob, offer us a colorful play.

¡ »Une Zize peut en cacher une autre » el nuevo espectáculo del grupo internacional Zize! Entre la comedia, el bulevar y las líneas truculentas al estilo de Maillan, Zize y Jacob nos ofrecen una obra colorida.

« Une Zize peut en cacher une autre » (Eine Zize kann eine andere verstecken) ist das neue Stück der internationalen Zize! Zwischen Komödie, Boulevard und schlagfertigen Sprüchen im Maillan-Stil bieten Zize und Jacob ein farbenfrohes Stück.

Mise à jour le 2022-10-27 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile