Circuit du patrimoine Pennois La Penne La Penne, 15 septembre 2023, La Penne.

Circuit du patrimoine Pennois 15 – 17 septembre La Penne Visite libre (ou guidée sur réservation)

Circuit de découverte des principales richesses patrimoniales du village de La Penne. La commune de La Penne est située dans les Préalpes de Grasse. Le village, situé entre la vallée du Var et la vallée de l’Estéron, offre une belle vue sur le Val de Chanan.

Sur la crête de Roccaforte subsistent quelques vestiges de l’ancien village du XIe siècle. Le village s’est installé plus bas au XIIIe/XIVe siècle.

Le patrimoine religieux roman de La Penne, l’église Saint Pierre (début XIIIe) et l’église Notre Dame du Plan (fin XIe) est intégré aux tinéraires du patrimoine roman des Préalpes d’Azur (https://www.parc-prealpesdazur.fr/decouvrir/un-territoire-a-explorer/les-itineraires-emblematiques/itineraires-du-patrimoine-roman-des-prealpes-dazur-2/). Ils ont été mis à l’honneur, en musique, par le groupe Obsidienne lors d’une itinérance musicale le 1er octobre 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=60QvI-XKuo0

s’est installé plus bas au XIIIe/XIVe siècle. En avion : Aéroport Nice Côte d’Azur à 71 km – compter environ 1h25 en voiture pour rejoindre La Penne – En train : Gare de Puget-Theniers – Chemins de Fers de Provence à 12km – compter environ 20mn en voiture pour rejoindre La Penne – En bus : Arrêt Puget-Theniers sur la ligne 790 Nice -Entraunes En voiture : Puget-Theniers se trouve sur l’axe Nice (à 64km compter environ 1h15 en voiture ) Digne (à 85km compter environ 1h35 en voiture). A Puget-Théniers traverser le pont sur le Var direction Roquesteron Saint-Auban La Penne (D2211A). A l’arrivée sur le parking (place Luigi Durand de La Penne) garez la voiture.

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

