La Péniche Slow Food Café fête ses 4 ans ! 2021-10-30 – 2021-10-31 La péniche Sarl némo 2 promenade Léon Perrier

Tournon-sur-Rhône Ardêche Tournon-sur-Rhône La péniche slow food cafe fête ses 4 ans : le 30 et 31 octobre! Pour cela nous vous proposons DJ mix et assiette gourmande spécial anniversaire le samedi soir, brunch en mode buffet le dimanche midi et tombola avec tirage au sort le dimanche après midi. slowfoodcafe@lapeniche.biz +33 4 69 11 00 75 dernière mise à jour : 2021-10-15 par

