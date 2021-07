LA PENICHE OFFENBACH Toulouse, 8 septembre 2021-8 septembre 2021, Toulouse.

LA PENICHE OFFENBACH 2021-09-08 19:00:00 – 2021-09-08 CALE DE RADOUB Allée des Demoiselles

Toulouse Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne

6 EUR Embarquez sur la péniche Offenbach !

La Péniche Offenbach, création originale, réunit une distribution d’artistes de renommée internationale et des techniciens professionnels du spectacle vivant. La Péniche Offenbach suit le Canal du Midi comme un fil conducteur, avec de nombreuses étapes entre Capestang et Toulouse. Désireux d’associer diffusion culturelle et mise en valeur du patrimoine local, le Théâtre du Capitole et l’Ensemble Justiniana ont créé un opéra accessible au plus grand nombre.

Lors de sa tournée en Occitanie, la péniche fait escale à Toulouse le 8 septembre ! Représentation à 19h

Musique de Jacques Offenbach, livret de Dorian Astor et mise en scène de Charlotte Nessi.

Renseignement et réservation au près du Théâtre du Capitole.

Opéra-promenade en quatre tableaux le long du Canal du Midi !

Rendez-vous le 8 septembre à 19h, à la Cale de Radoub, sur les allées Demoiselles.

Coproduction du Théâtre du Capitole et de l’Ensemble Justiniana

+33 5 61 63 13 13 http://www.theatreducapitole.fr/

