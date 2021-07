La Péniche Offenbach La Cale de Radoub, 8 septembre 2021, Toulouse.

La Péniche Offenbach

La Cale de Radoub, le mercredi 8 septembre à 19:00

### Opéra-promenade en quatre tableaux le long du Canal du Midi Rien de tel qu’une péniche pour remonter le Canal du Midi de Capestang à Toulouse avec de jeunes artistes (chanteurs et musiciens) et pour interpréter dans les villes et les villages partenaires, un opéra au plus près des publics et dans les lieux les plus inattendus. Le concept de cet opéra-promenade est de proposer et de développer une complémentarité entre la représentation d’un opéra et la mise en valeur du patrimoine local. _La Péniche Offenbach_ va s’inscrire dans une réelle diffusion territoriale de l’art lyrique avec les forces artistiques et techniques du Théâtre du Capitole qui se déplaceront dans plusieurs villes. L’œuvre, actuellement en répétition, sera interprétée au plus près du public au cœur de chaque ville et village afin de faciliter les échanges entre la troupe et les spectateurs. Les représentations seront jouées en soirée en plein air dans les rues et sur les places de village. **Argument ** Dans un village, le long du Canal du Midi. Mr et Mme Canaletto, un couple bourgeois, et leur fille, la belle Stella, ont loué la « Péniche Offenbach » pour les vacances. Le capitaine Jupin est à la barre, assisté de Vertigo, son homme à tout faire. La jeune Fantasia, qui vit au village, prend soin des voyageurs pendant leur séjour. C’est la dernière étape de la croisière, les Canaletto doivent se rendre à Paris où un mariage arrangé attend la pauvre Stella. Mais l’amour a parlé: il va être difficile de quitter le village… Extraits de : * L’Île de Tulipatan * Orphée aux Enfers * Pépito * Fantasio * La Vie parisienne * Les Brigands * Les Bavards * La Grande-Duchesse de Gérolstein * Robinson Crusoe * La Belle Hélène * Les Contes d’Hoffmann ### Dates de la tournée Cette tournée est conçue pour des villages et des petites villes dans lesquels passe le Canal du Midi. En Franche Comté du 15 au 28 août 2021 puis en Occitanie de Capestang le 31 août jusqu’à Toulouse le 8 septembre 2021. * Capestang : Mardi 31 août * Argens-minervois : Jeudi 2 septembre * Trèbes : Samedi 4 septembre * Castelnaudary : Lundi 6 septembre * Toulouse (Cales de Radoub) : Mercredi 8 septembre ![]() ### Plus d’infos [Site du Théâtre du Capitole ](https://www.theatreducapitole.fr/peniche-offenbach) ![]() ### Infos pratiques * Mercredi 8 septembre à 19h aux Cales de Radoub (allées des Demoiselles). * La réservation des places se fait en 2 temps, pour les habitants des villages : inscription prioritaire dans chaque village jusqu’au 19 août. Sur place au moment des représentations, les habitants pourront retirer et régler leurs places. * Pour les autres spectateurs : Réservations et achat en ligne à partir du 24 août sur la [billetterie en ligne](https://billetterie.theatreorchestre.toulouse-metropole.fr/content).

10 € pour les adultes hors village8 € pour les habitants des villages6 € pour les enfants de moins de 12 ans

Culture

La Cale de Radoub 65 Allée des Demoiselles, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T19:00:00 2021-09-08T20:59:00