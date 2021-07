Baume-les-Dames Baume-les-Dames Baume-les-Dames, Doubs La péniche Offenbach Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Baume-les-Dames Doubs 0 0 EUR Assistez à un opéra hors du commun : un Opéra itinérant !

Déambulation le long du canal sous les aires d’opéra de l’ensemble Justiana.

Rendez-vous à la Capitainerie de Baume les Dames (Quai du Canal) à 19h00 pour le départ (itinéraire le long du canal jusqu’à l’ancienne Usine des Pipes Ropp) .

Billetterie à l’Office de Tourisme du Doubs Baumois.

