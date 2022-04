La “péniche Naïade” Agen Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

La “péniche Naïade” Agen, 5 mai 2022, Agen. La “péniche Naïade” Agen

2022-05-05 20:00:00 – 2022-05-08

Agen Lot-et-Garonne L’ONG expédition 7e continent, en partenariat avec les Voies Navigables de France (VNF) et Citéo, organise une campagne de sensibilisation des sources de pollution des océans, au travers d’actions pédagogiques . Durant le mois de mai, la “péniche Naïade” partira de Marmande (Fourques sur Garonne) en faisant escale à Agen, Valence d’Agen, Moissac, Castelsarrasin, Montauban pour arriver à Toulouse durant la semaine européenne du développement durable.

Des ateliers de sensibilisation seront proposés autour des déchets plastiques dans les cours d’eau à travers d’animations. Des ateliers de sensibilisation seront proposés autour des déchets plastiques dans les cours d’eau à travers d’animations. L’ONG expédition 7e continent, en partenariat avec les Voies Navigables de France (VNF) et Citéo, organise une campagne de sensibilisation des sources de pollution des océans, au travers d’actions pédagogiques . Durant le mois de mai, la “péniche Naïade” partira de Marmande (Fourques sur Garonne) en faisant escale à Agen, Valence d’Agen, Moissac, Castelsarrasin, Montauban pour arriver à Toulouse durant la semaine européenne du développement durable.

Des ateliers de sensibilisation seront proposés autour des déchets plastiques dans les cours d’eau à travers d’animations. 7e continent

Agen

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Agen, Lot-et-Garonne Autres Lieu Agen Adresse Ville Agen lieuville Agen Departement Lot-et-Garonne

Agen Agen Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agen/

La “péniche Naïade” Agen 2022-05-05 was last modified: by La “péniche Naïade” Agen Agen 5 mai 2022 Agen Lot-et-Garonne

Agen Lot-et-Garonne