La Pena du Magnoac Castelnau-Magnoac

Hautes-Pyrénées

La Pena du Magnoac Tennis CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac

2022-04-02 19:00:00

Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées Castelnau-Magnoac 15 EUR La Peña du Magnoac revient en force, pour cette édition, l’incontournable banda « les Fantaskes » sera à vos côtés, pour mettre le feu dans la salle des fêtes de Castelnau-Magnoac ce soir là.

S’en suivra une soirée dansante sur des musiques endiablées.

Ce sera l’occasion de déguster les tapas concoctés par le MTC, accompagnés du fameux Mojito Magnoacais, ou encore d’un (ou plusieurs) verre de sangria ou de punch.

Pensez à vous inscrire avant le 29 Mars auprès de Aurélien au 06.47.00.32.56. +33 6 47 00 32 56 Tennis CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac

