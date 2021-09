La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer, Var La Peña de Bayamo : concert cubain La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

La Peña de Bayamo : concert cubain La Seyne-sur-Mer, 3 octobre 2021, La Seyne-sur-Mer. La Peña de Bayamo : concert cubain 2021-10-03 16:00:00 – 2021-10-03 Fort Napoléon Chemin Marc Sagnier

La Seyne-sur-Mer Var La Seyne-sur-Mer Caña Santa invite un musicien différent chaque mois. La Peña est très répandue à Cuba et en Amérique Latine. +33 6 14 34 67 96 dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Fort Napoléon Chemin Marc Sagnier Ville La Seyne-sur-Mer lieuville 43.09383#5.8942