La pelouse du Rocher de Colonne : comme un coin de Paradis ! Scey-Maisières, 4 juin 2022, Scey-Maisières.

La pelouse du Rocher de Colonne : comme un coin de Paradis ! Scey-Maisières

2022-06-04 – 2022-06-04

Scey-Maisières Doubs

Suite aux travaux de restauration écologique des mares de l’Espace naturel sensible de la pelouse du Rocher de Colonne, le Conservatoire vous invite à découvrir le site et ses mares. Enjeux, objectifs et actions à mettre en œuvre d’ici 2026 n’auront bientôt plus de secret pour vous ! Apéritif offert.

Réservé aux habitants. Inscriptions auprès de la commune.

mairie.scey@orange.fr +33 3 81 62 17 44

Scey-Maisières

