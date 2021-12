La pelle de la Dordogne – Rando nautique de Sainte-Foy-la-Grande à Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille, 2 avril 2022, Castillon-la-Bataille.

La pelle de la Dordogne – Rando nautique de Sainte-Foy-la-Grande à Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-02

Castillon-la-Bataille Gironde Castillon-la-Bataille

Randonnée nautique sur la Dordogne de Sainte Foy la Grande à Castillon la Bataille en double canoë, yolette, double de mer, ou yole de mer à 4.

Montage des bateaux et départ entre 10h et 10h30 à la base nautique de Port-Sainte-Foy.

11h30 : apéritif offert et déjeuner tire du sac

12h30 : reprise de la randonnée.

Arrivée à Castillon-la-Bataille vers 16h30 au ponton du Club d’Aviron.

Dîner en soirée.

Infos et inscriptions : 06.11.23.50.70 – gilles.albucher@live.fr

Frais inscription :

– rameurs : sans hébergement, 1 repas : 40 €

– accompagnateurs : sans hébergement, 1 repas : 30 €

– location de sièges : 20 € (40 sièges).

asso pelle de la Dordogne

Castillon-la-Bataille

