2023-01-08 11:00:00 11:00:00 – 2023-01-08 12:15:00 12:15:00 La romanisation s’est faite également par les artistes et la peinture si fragile en demeure un témoin miraculeux.



Informations pratiques

> Auditorium du musée

> Sans réservation dans la limite des places disponibles. Pierrette Nouet, guide-conférencière, nous fait partager ses coups de cœur pour des grandes figures de l’histoire antique. Les coups de cœur vous invitent au voyage, à l’exploration, à la découverte sur terre et sur mer et même à la plongée sous-marine ! dernière mise à jour : 2022-11-10 par

