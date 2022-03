La peinture japonaise ‘sumi-e’ et son influence sur l’art français Venelles, 1 avril 2022, Venelles.

5 La peinture japonaise sumi-e est une technique à l’encre, qui de caractérise par le minimalisme des touches du pinceau et l’appréciation de l’espace blanc de la feuille de papier.

Les sujets sont peints à l’encre noire, en dégradés allant du noir pur à toutes les nuances, mais aussi en variant la charge d’encre sur le pinceau et la pression sur le papier !

Tout cela en un seul geste spontané ! Et à chaque mouvement on a accès à un état d’esprit du moment présent….

Le sumi-e au delà d’une simple technique de peinture !



LE VENDREDI 1ER AVRIL.

La peinture japonaise sumi – e et son influence sur l’art français.



Mauro De Giorgi, passeur de cet art ancestral, vous emmènera à la découverte des œuvres des artistes occidentaux qui se sont inspirés de la peinture japonaise… Cézanne, Henri de Toulouse Lautrec, Van Gogh…

Mauro De Giorgi vous emmènera à la découverte des œuvres des artistes occidentaux qui se sont inspirés de la peinture japonaise… Cézanne, Henri de Toulouse Lautrec, Van Gogh…

+33 4 42 54 71 70 https://www.mjc-venelles.org/evenement/conferences-la-peinture-japonaise-sumi-e/?fbclid=IwAR0wjzbK50G6gPjBkUwv7oOVJb2hj_u8LeGSYOEuaUnnNuJjPP08mrhZ_rs

