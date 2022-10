LA PEINTURE EUROPÉENNE S’EXPOSE À L’ESPACE CASTEL Lunel, 17 octobre 2022, Lunel.

LA PEINTURE EUROPÉENNE S’EXPOSE À L’ESPACE CASTEL

173 Rue Marx Dormoy Lunel Hrault

2022-10-17 – 2022-10-21

Lunel

Hrault

Pour la 18e année, la Maison de l’Europe de Montpellier organise sa Semaine européenne de la Peinture en Occitanie. 12 artistes européens ont été sélectionnés pour l’évènement. Originaires d’Allemagne, d’Espagne, de Grèce, de Slovakie, de Finlande, de Roumanie, d’Ukraine et de France, ils et elles nous offrent la possibilité de saisir les différentes approches et sensibilités culturelles venant de tous les points cardinaux en y ajoutant l’influence de la région. En effet, tous ces artistes vivent, travaillent et s’inspirent également en Occitanie. Cette exposition permettra au public de découvrir les œuvres d’Antoinette Danescu-Dugas, Iria Fernandez-Alvarez, Silke, Maria Slovakova, Lesya Bilenko, Shena Ajuelos, Diana Lilelund, Tio Kontou, Emilie Pyaros et Judith Latino. L’invitée d’honneur de cette année est Amaia Langleur-Fernadez.

Pour la 18e année, la Maison de l’Europe de Montpellier organise sa Semaine européenne de la Peinture en Occitanie. 12 artistes européens ont été sélectionnés pour l’évènement.

Organisée en partenariat avec les villes de Montpellier et de Lunel, et le soutien de la Région Occitanie et de l’Union européenne. Entrée libre et gratuite

+33 4 67 87 84 27

Lunel

dernière mise à jour : 2022-10-03 par