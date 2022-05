La peinture du XVIIIe siècle Musée Francisque Mandet Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

20 h : L’architecture du musée Mandet (l’hôtel Dufraisse du Cheix) 21 h : La peinture du XVIIIe siècle 22 h : Le mobilier des XVIe et XVIIe siècles 23 h : La galerie de design contemporain du musée Mandet Architecture, peinture du XVIIIe siècle, mobilier, collections de design contemporains… Le Pays d’Art et d’histoire de Riom vous propose tout au long de la soirée une palette de visites. Musée Francisque Mandet 14 rue de l’hôtel de ville, 63200 Riom Riom Puy-de-Dôme

