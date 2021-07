La peinture de paysage dans les collections municipales de Joigny Salle Claude Debussy, 18 septembre 2021, Joigny.

Salle Claude Debussy, le samedi 18 septembre à 19:00

Le Pays d’art et d’histoire du Jovinien et la ville de Joigny vous proposent un voyage au coeur de la peinture de paysage en étudiant l’évolution de ce style entre les XVIIIe et XIXe siècles à partir de l’étude de chefs-d’œuvre issus des collections municipales de Joigny. L’accent sera mis sur l’impact des évolutions techniques sur la représentation de la nature par les artistes, mais aussi sur les bouleversements politiques qui ont donné à la peinture de paysage une vocation militante. Cet évènement sera présenté par l’animateur de l’architecture et du patrimoine du Pays d’art et d’histoire du Jovinien.

Sur inscription auprès de l’Office de tourisme de Joigny et du Jovinien

Salle Claude Debussy 61 Rue Saint-Jacques, 89300 Joigny Joigny Yonne



