La peinture classique : technique et exercices histoire, procédés, pigments, exercices Atelier Saint Raphael Paris, mardi 5 mars 2024.

Du mardi 05 mars 2024 au mardi 19 mars 2024 :

mardi

de 18h00 à 22h00

.Public jeunes et adultes. payant

stage à l’unité : 100 €

abonnements avec tarifs intéressants possibles.

Un stage intensif de deux jours (le mardi) d’initiation à la technique de la peinture à l’huile

Un

stage de deux jours sur la peinture

mardi 5 et mardi 19 mars



Techniquement :

La peinture à l’huile offre de riches possibilités techniques. Ce

stage n’est pas un stage de peinture, mais un stage sur

la peinture, et il propose d’aborder toutes les questions

techniques, les matériaux, les procédés, qui concernent l’huile

(entre autre). Ce stage sera l’occasion d’un moment de

découvertes ludiques dans les coulisses artisanales des beaux-arts.

Exercices :

Nous prendrons le temps de réaliser à l’huile 3 peintures de

Ciel petit format : un Ciel en glacis avec des fondus et

dégradés, un Ciel demi-pâte fine et touches généreuses et un

Ciel en impasto, empâtement, au couteau. Ils seront réalisés sur

des fonds de 3 couleurs différentes, que nous imprimerons ensemble à

tempera.

La

palette sera très restreinte pour faciliter la mise en œuvre.

Je

ferais une démo à chaque exercice de Ciel et chaque participant

sera accompagné dans sa peinture.

Ce

stage à lieu une fois par an, et inaugure un cycle de stages –

À l’école des Maîtres – dont l’objectif est de

nourrir notre créativité des trésors de l’histoire de l’art.

Le

déroulé du stage

Jour

1

1

Gesso et imprimatura

Exercice :

Imprimatura à tempera : nous prendrons chacun trois petits

formats (cartons entoilés) et nous allons les imprimer à la

tempera (médium œuf) avec trois tons différents (chauds et

froids). Nous verrons comment on prépare un médium à l’œuf. On

laisse sécher (procédé accéléré !).

2

Exposé sur la peinture classique

Supports

et enduit

(Gesso) :

présentation des gessos traditionnels et contemporains :

avantages et procédés. Je vous montrerais les produits que

j’utilise pour faire une préparation à la colle de peau animale

au bain-marie.

De

la tempera à l’huile : comparaison et description des

liants, diluants et médiums de la peinture à tempera et à l’huile

; nous évoquerons les émulsions, résines, gommes, le séchage et

la siccativité, les craquelures etc.

Nous

insisterons sur le contexte de la renaissance qui a rendu possible la

mise au point de la peinture à l’huile.

Démo :

comment préparer soi même son vernis dammar, comment réaliser un

médium à peindre (.Xavier de Langlais)

3

Exercice :

réalisation à l’huile d’un CIEL en

glacis

Jour

2

1

Exposé : glacis – pâte fine – impasto

les

additifs/adjuvants en général, pour le glacis, et pour

l’empâtement.

Les

pinceaux : quelques principes.

Préparation :

(jaune d’oeuf + vin blanc) + huile cuite

2

Exercice :

continuation

du CIEL en

demi-pâte fine en

touche fines (alla machia).

3

Exposé sur les pigments et la couleur

Nous

disposons de nos jours d’un très large éventail de choix en

matière de pigments ; comment choisir ? Quelles sont les

propriétés plastiques des pigments ? Comment les classer et

s’y retrouver ?

Description

de la palette antique (Fayoum), de la palette classique riche en

terres et de la double palette primaire que j’utilise souvent.

4

Exercice :

continuationdu

CIEL en

empâtement (impasto) au couteau.

