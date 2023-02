LA PEGATINA + PAPITO COLLECTIVE RIO GRANDE, 25 mars 2023, MONTAUBAN.

LA PEGATINA + PAPITO COLLECTIVE RIO GRANDE. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 21:00 (2023-03-25 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros.

LA PEGATINA Sans aucun doute, La Pegatina propose la plus belle explosion d’émotions qu’il puisse exister sur scène. Sa folie musicale est pleine d’énergie, d’allégresse et de corps en mouvement. Le spectacle et l’adrénaline en sont ses principaux moteurs. L’engouement est général et contagieux à chaque représentation. En quatorze années de tournées, le groupe a effectué plus de mille concerts dans pas moins de 24 pays (Mexique, Argentine, Équateur, Uruguay, Chili, Chine, Japon, Canada et la majorité des pays Européens). Adepte d’un style varié, les rythmes latinos s’enchainent avec la Rumba Catalane et le Ska pour s’emballer vers des chants de stade, associés à un délire punk. En recherche perpétuelle de l’inédit, La Pegatina a déjà sorti six albums, un documentaire et même un jeu vidéo…. Ils présentent leur nouveau spectacle ‘Hacia otra parte’, nouveau jeu scénique, avec plus d’énergie que jamais et dignes de la fête qu’inspire leur musique…. Si La Pegatina est l’un des groupes les plus internationaux au monde, c’est parce qu’ils savent faire danser leur public partout où ils passent et les 1 200 concerts à leur actif parlent pour eux ! PAPITO COLLECTIVE duo ensoleillé : guitare, accordéon & machines, Papito Collective est un duo électro-acoustique qui voit le jour en 2017. Musiciens, auteurs, compositeurs, ancrés dans une culture populaire, ces deux-là proposent une musique énergique, festive aux couleurs latines. Fusion de la cumbia & de la rumba catalane, beats hip-hop, reggae-raggamuffin et le tout chanté en espagnol, ils balancent leurs goods vibes avec une joie communicative dans une ambiance de fête barcelonaise où l’on danse et chante la vie ! La Pegatina

Votre billet est ici

RIO GRANDE MONTAUBAN 3, rue Ferdinand Buisson Tarn-et-Garonne

LA PEGATINA

Sans aucun doute, La Pegatina propose la plus belle explosion d’émotions qu’il puisse exister sur scène. Sa folie musicale est pleine d’énergie, d’allégresse et de corps en mouvement. Le spectacle et l’adrénaline en sont ses principaux moteurs. L’engouement est général et contagieux à chaque représentation. En quatorze années de tournées, le groupe a effectué plus de mille concerts dans pas moins de 24 pays (Mexique, Argentine, Équateur, Uruguay, Chili, Chine, Japon, Canada et la majorité des pays Européens).

Adepte d’un style varié, les rythmes latinos s’enchainent avec la Rumba Catalane et le Ska pour s’emballer vers des chants de stade, associés à un délire punk. En recherche perpétuelle de l’inédit, La Pegatina a déjà sorti six albums, un documentaire et même un jeu vidéo…. Ils présentent leur nouveau spectacle ‘Hacia otra parte’, nouveau jeu scénique, avec plus d’énergie que jamais et dignes de la fête qu’inspire leur musique…. Si La Pegatina est l’un des groupes les plus internationaux au monde, c’est parce qu’ils savent faire danser leur public partout où ils passent et les 1 200 concerts à leur actif parlent pour eux !

PAPITO COLLECTIVE

duo ensoleillé : guitare, accordéon & machines, Papito Collective est un duo électro-acoustique qui voit le jour en 2017. Musiciens, auteurs, compositeurs, ancrés dans une culture populaire, ces deux-là proposent une musique énergique, festive aux couleurs latines. Fusion de la cumbia & de la rumba catalane, beats hip-hop, reggae-raggamuffin et le tout chanté en espagnol, ils balancent leurs goods vibes avec une joie communicative dans une ambiance de fête barcelonaise où l’on danse et chante la vie !

.19.8 EUR19.8.

Votre billet est ici