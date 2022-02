La pédagogie par le jeu Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le SupTICE, en partenariat avec le consortium Ikigai (portail de jeux éducatifs dont UR1 est partenaire) vous invite à sa journée dédiée à la ** »Pédagogie par le jeu » le jeudi 3 mars de 9h à 16h30 au PNRB – Campus de Beaulieu.** Jeu sérieux, escape game, jeu de carte ou de plateau, jeu numérique : autant de possibilités pour allier objectifs pédagogiques et d’apprentissage en renforçant implication et motivation des étudiant.e.s. Lors de cette journée dédiée à la pédagogie par le jeu, vous plongerez dans les univers du jeu pédagogique : ses mécaniques, ses règles, ses approches et méthodes, les profils de joueurs… Des exemples concrets de jeux seront présentés par leurs concepteurs (issus de Rennes 1 et d’autres établissements). L’occasion aussi de tester des jeux grâce à leurs animateurs. _**Ensemble, découvrons la pédagogie par le jeu !**_ Les inscriptions sont ouvertes pour un format d’événement hybride, en présentiel de préférence mais aussi en ligne via la solution de colloque virtuel Placemeet. Contact: Nolwenn Saget, [nolwenn.saget@univ-rennes1.fr](mailto:nolwenn.saget@univ-rennes1.fr)

