La pêche professionnelle dans l’estuaire de la Gironde et les fleuves Garonne et Dordogne avec Terre & Océan Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

La pêche professionnelle dans l’estuaire de la Gironde et les fleuves Garonne et Dordogne avec Terre & Océan Maison écocitoyenne, 14 avril 2022, Bordeaux. La pêche professionnelle dans l’estuaire de la Gironde et les fleuves Garonne et Dordogne avec Terre & Océan

Maison écocitoyenne, le jeudi 14 avril à 18:30

**la Pêche et l’Environnement en Nouvelle-Aquitaine (CAPENA) présentera le cycle de vie des espèces présentes dans la Garonne, la Dordogne et l’estuaire de la Gironde, les techniques de pêche artisanales ainsi que le rôle de sentinelle des pêcheurs professionnels**

Gratuit sur inscription

Après plus de 15 ans auprès des pêcheurs professionnels de la Gironde, Lise MAS, chargée de missions au sein du Centre pour l’Aquaculture, Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T18:30:00 2022-04-14T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison écocitoyenne Bordeaux Departement Gironde

Maison écocitoyenne Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

La pêche professionnelle dans l’estuaire de la Gironde et les fleuves Garonne et Dordogne avec Terre & Océan Maison écocitoyenne 2022-04-14 was last modified: by La pêche professionnelle dans l’estuaire de la Gironde et les fleuves Garonne et Dordogne avec Terre & Océan Maison écocitoyenne Maison écocitoyenne 14 avril 2022 bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux

Bordeaux Gironde