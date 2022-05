La Pêche miraculeuse Muséum d’histoire naturelle Genève Catégorie d’évènement: Genève

La Pêche miraculeuse Muséum d’histoire naturelle, 1 mai 2022, Genève. La Pêche miraculeuse

le dimanche 1 mai à Muséum d’histoire naturelle

Un Musée sur une île entourée par la mer, une découverte: le Carnet de Noé. Une enquête naturaliste, une visite dans un musée. De courtes pièces inspirées par des rencontres avec des scientifiques et par les collections du Muséum. Une création de Natacha Jaquerod **Infos pratiques:** * Lieu : 4e étage (dans l’exposition temporaire Trésors ; se rendre au début au 3e étage autour du rond-point) * Limité à 25 personnes * Tout public, dès 7 ans, accompagné-es d’un-e adulte * Gratuit * Sans inscription En lien avec l’exposition [tout contre la Terre](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/tout-contre-la-terre/) [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/la-peche-miraculeuse/)

CHF 0.-

Un projet qui se décline en plusieurs rendez-vous – Séquence Ecornifleur Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T13:30:00 2022-05-01T14:15:00;2022-05-01T15:30:00 2022-05-01T16:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Muséum d'histoire naturelle Adresse Route de Malagnou 1, 1208 Genève Ville Genève lieuville Muséum d'histoire naturelle Genève

Muséum d'histoire naturelle Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

La Pêche miraculeuse Muséum d’histoire naturelle 2022-05-01 was last modified: by La Pêche miraculeuse Muséum d’histoire naturelle Muséum d'histoire naturelle 1 mai 2022 genève Muséum d'histoire naturelle Genève

Genève