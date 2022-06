La pêche les pieds dans l’eau Grenade-sur-l’Adour Grenade-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Grenade-sur-l'Adour

Landes

La pêche les pieds dans l’eau Grenade-sur-l’Adour, 1 août 2022, Grenade-sur-l'Adour. La pêche les pieds dans l’eau

14 Place des Tilleuls Grenade-sur-l’Adour Landes OT Grenade

2022-08-01 14:30:00 – 2022-08-01 16:30:00 Grenade-sur-l’Adour

Landes Grenade-sur-l’Adour Si vous souhaitez vous initier à la pêche aux poissons blancs, découvrir de nouvelles techniques ou simplement partager votre passion, cet atelier découverte est fait pour vous. L’association de pêche Grenadoise (AAPPMA) vous sensibilisera à la protection du milieu aquatique et vous initiera aux rudiments de la pêche à la ligne. Le matériel et les appâts sont fournis par l’association.

Rendez-vous sur les Berges (derrière le camping) de Grenade sur l’Adour. Si vous souhaitez vous initier à la pêche aux poissons blancs, découvrir de nouvelles techniques ou simplement partager votre passion, cet atelier découverte est fait pour vous. L’association de pêche Grenadoise (AAPPMA) vous sensibilisera à la protection du milieu aquatique et vous initiera aux rudiments de la pêche à la ligne. Le matériel et les appâts sont fournis par l’association.

Rendez-vous sur les Berges (derrière le camping) de Grenade sur l’Adour. +33 5 58 45 45 98 Si vous souhaitez vous initier à la pêche aux poissons blancs, découvrir de nouvelles techniques ou simplement partager votre passion, cet atelier découverte est fait pour vous. L’association de pêche Grenadoise (AAPPMA) vous sensibilisera à la protection du milieu aquatique et vous initiera aux rudiments de la pêche à la ligne. Le matériel et les appâts sont fournis par l’association.

Rendez-vous sur les Berges (derrière le camping) de Grenade sur l’Adour. OTPG

Grenade-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-06-23 par OT Grenade

Détails Catégories d’évènement: Grenade-sur-l'Adour, Landes Other Lieu Grenade-sur-l'Adour Adresse 14 Place des Tilleuls Grenade-sur-l'Adour Landes OT Grenade Ville Grenade-sur-l'Adour lieuville Grenade-sur-l'Adour Departement Landes

Grenade-sur-l'Adour Grenade-sur-l'Adour Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenade-sur-ladour/

La pêche les pieds dans l’eau Grenade-sur-l’Adour 2022-08-01 was last modified: by La pêche les pieds dans l’eau Grenade-sur-l’Adour Grenade-sur-l'Adour 1 août 2022 14 Place des Tilleuls Grenade-sur-l'Adour Landes OT Grenade

Grenade-sur-l'Adour Landes