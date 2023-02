La Peche Au Bonheur Festival A travers Chants ESPACE ATHENA, 7 mars 2023, SAINT SAULVE.

La Peche Au Bonheur Festival A travers Chants ESPACE ATHENA. Un spectacle à la date du 2023-03-07 à 19:00 (2023-03-07 au ). Tarif : 9.8 à 9.8 euros.

Le Festival A Travers Chants fête ses 30 ans ! Un jour, la petite bonne femme est venue au monde et vous savez ce qu’elle a fait en tout premier ? Elle aouvert grand sa bouche qui jamais encore n’avait respiré et…C’est l’histoire d’une petite bonne femme qui grandit, qui aime, se trompe et recommence. Une petitebonne femme qui prend la route pour la vie avec, pour tout bagage, ses mots et son courage. Un exilparsemé de rencontres et d’embuches, d’ogres, d’ours ou de Bernard l’Hermite pour découvrir commentvaincre ses peurs et celles des autres. Le premier souffle. les premiers mots. les premiers coups de coeurles premières déceptions et les premières chansons, celles pour chaque moment de la vie : chansons pourla joie, pour la colère ou pour l’ennui. A travers ce conte musical, Chloé Lacan questionne notre regard surle monde et notre quête du bonheur. Comment rencontrer l’autre ? Comment dépasser sa peur ? Comment parler de ses émotions. de ses angoisses et de ses joies ? Elle raconte tout en jouant et joue en racontant, passe de l’accordéon au ukulélé, du chant au récit, mêlant les mots aux rythmes et aux mélodiesElle déroule ce voyage musical avec humour et poésie. Invitant son public a chanter, jouer et entrer dansl’histoire. Ce spectacle se joue en proximité et en petit comité, pour privilégier le contact et libérer la paroledes entants. La musique et les mots plantent seuls le décor. L’imaginaire construit le reste.Dès 4 ans Durée 45 minutes + petit change d éveil musicalCrédit photo : Fred Pasteur

Votre billet est ici

ESPACE ATHENA SAINT SAULVE Place du 8 mai 1945 Nord

Le Festival A Travers Chants fête ses 30 ans !

Un jour, la petite bonne femme est venue au monde et vous savez ce qu’elle a fait en tout premier ? Elle a

ouvert grand sa bouche qui jamais encore n’avait respiré et…

C’est l’histoire d’une petite bonne femme qui grandit, qui aime, se trompe et recommence. Une petite

bonne femme qui prend la route pour la vie avec, pour tout bagage, ses mots et son courage. Un exil

parsemé de rencontres et d’embuches, d’ogres, d’ours ou de Bernard l’Hermite pour découvrir comment

vaincre ses peurs et celles des autres. Le premier souffle. les premiers mots. les premiers coups de coeur

les premières déceptions et les premières chansons, celles pour chaque moment de la vie : chansons pour

la joie, pour la colère ou pour l’ennui. A travers ce conte musical, Chloé Lacan questionne notre regard sur

le monde et notre quête du bonheur. Comment rencontrer l’autre ? Comment dépasser sa peur ? Comment parler de ses émotions. de ses angoisses et de ses joies ? Elle raconte tout en jouant et joue en racontant, passe de l’accordéon au ukulélé, du chant au récit, mêlant les mots aux rythmes et aux mélodies

Elle déroule ce voyage musical avec humour et poésie. Invitant son public a chanter, jouer et entrer dans

l’histoire. Ce spectacle se joue en proximité et en petit comité, pour privilégier le contact et libérer la parole

des entants. La musique et les mots plantent seuls le décor. L’imaginaire construit le reste.

Dès 4 ans

Durée 45 minutes + petit change d éveil musical

Crédit photo : Fred Pasteur

.9.8 EUR9.8.

Votre billet est ici