du samedi 16 octobre au dimanche 9 janvier 2022 à Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

[http://www.musee-ariana.ch](http://www.musee-ariana.ch)entée à nous avec son projet de transcription céramique de mues de squamates. J’ai alors pensé qu’elle s’inscrivait dans cette longue tradition du trompe-l’œil céramique, qui utilise les propriétés plastiques du matériau pour copier l’existant.** J’ai bien vite compris que la voie exigeante sur laquelle s’engageait Anne Larouzé n’avait rien à voir avec le trompe l’œil ni avec le lexique céramique. La mue animale qui la fascine est tout à la fois l’expression d’une perte irrémédiable mais également la promesse d’un renouveau, à l’image des étapes de vie que nous traversons, laissant des regrets et des deuils sur les chemins de traverse. Néanmoins, la mue conserve la mémoire de l’être qui l’a habitée, tant dans sa structure de surface que dans sa forme ; elle conduit la céramiste au défi d’animer ses plaques d’argile, que le feu du four va encore s’employer à malmener ou à sublimer. Il ne s’agit pas ici d’imiter ce qu’elle voit mais d’en révéler l’essence. La crainte de voir l’artiste s’enfermer dans une déclinaison infinie de mues a vite été balayée. Poussée par le désir d’aller toujours plus loin, Anne Larouzé englobe dans ses recherches l’immensément grand – le cosmos, ou le paysage – et l’immensément petit – l’observation de la structure d’une écaille au microscope. Ce passage constant du micro au macro la conduit à rechercher l’essentiel, quelle que soit l’échelle observée, et à interroger constamment sa pratique de céramiste. Le Musée Ariana s’associe en contrepoint à l’exposition « Anne Larouzé. La peau est un paysage » au Museum d’histoire naturelle de Genève. Le Musée suisse de la céramique et du verre lui offre la vitrine « carte blanche » de l’institution. Anne-Claire Schumacher, conservatrice en chef au Musée Ariana. Des ateliers de modelage, destinés aux enfants de 6 à 10 ans et aux adultes en partant de l’observation de la nature pour rechercher un rendu comme issu du vivant ; sont proposés pendant les vacances d’octobre les 28, 29 et 30 octobre au Musée Ariana. **Certificat COVID obligatoire: plus d’informations sur www.musee-ariana.ch**

Entrée libre

