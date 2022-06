La peau entre les doigts – Catol Teixeira, 10 juin 2022, .

La peau entre les doigts – Catol Teixeira

2022-06-10 – 2022-06-10

Première française

Tout public



Issu·e d’une formation classique puis contemporaine, Catol Teixeira y a infusé des techniques de cirque aérien. Qu’iel performe pour le carnaval de Rio ou dans des night clubs, la danse devient outil de compréhension politique, culturel et organique. Pour La peau entre les doigts, iel danse seul·e et improvise dans l’espace : comment chorégraphier son identité, et jusqu’où se livrer au public ?



Un spectacle de et avec Catol Teixeira

Pistes musique :

DEDO – tunga

Nexcyia – revelation

Migthy – fuckCopace’ic (extract).

Music Edition : Nico Wasser

Création lumière : Justine Bouillet



Uá cie

Co-production : Belluard Bollwerk,Théâtre Sévelin 36, Maison des Arts du Grütli

Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique

