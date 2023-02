La peau d’Elisa – de Carole Fréchette Théâtre du Sphinx Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La peau d’Elisa – de Carole Fréchette Théâtre du Sphinx, 11 mars 2023, Nantes. 2023-03-11

Horaire : 19:00 20:30

Gratuit : non Tarifs sur le site du théâtre du Sphinx tout public Avec délicatesse, une femme raconte des histoires d’amour. Mais qui est-elle, cette femme au passé multiple et surtout pourquoi raconte-t-elle tout cela ? Elle parle avec fébrilité, comme si son cœur, sa vie, sa peau en dépendaient. Peu à peu, à travers ses récits, elle révèle ce qui la pousse à raconter et livre le secret insensé qu’un jeune homme lui a confié, un jour, dans un café. Tantôt drôle, tantôt mélancolique, souvent incongru, ce seul en scène est une perle rare de poésie et de finesse. Une œuvre sublime qui réchauffe nos cœurs un peu usés. Écrit par Carole Fréchette, interprété par Karine Dubé et mis en scène par Christophe Hamon. Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com 0684498692 https://www.theatredusphinx.com/

