La peau d’Élisa – Compagnie Temp’Suspendu TNT – Terrain Neutre Théâtre, 9 juillet 2022, Nantes.

2022-07-09 Représentations les 8 et 9 juillet 2022 à 21h

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations les 8 et 9 juillet 2022 à 21h

Théâtre. Une femme seule, assise devant nous, raconte avec délicatesse des histoires d’amour. Elle parle avec fébrilité, comme si elle était en danger, comme si son cœur, sa vie, sa peau en dépendaient. Peu à peu, elle révèle ce qui la pousse à évoquer les souvenirs de Sigfried, Jan, Edmond, Anna… et livre le secret insensé qu’un jeune homme lui a confié un jour. »Si vous étiez une femme qui pleure dans un café […] et si un jeune homme vous avait dit ce qu’il m’a dit, est-ce que vous l’auriez cru ? » L’amour, le corps, la peur de disparaître sont les thèmes principaux de la pièce. Texte de Carole FréchetteMise en scène : Corentin Praud.Avec Myriam Perraud et Thomas PSCDurée : 1h Public : à partir de 14 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

