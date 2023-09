Concert de Sprezzatura (trio) La Paysagerie en caux Sainte-Marie-des-Champs, 17 septembre 2023, Sainte-Marie-des-Champs.

Concert de Sprezzatura (trio) Dimanche 17 septembre, 17h30 La Paysagerie en caux Participation libre au chapeau

Voyage lyrique au carrefour des continents et du temps : la rencontre inédite entre musique médiévale et baroque avec des musiques du monde et du jazz portée par la voix sublime du contre-ténor Sébastien Fournier.

Le concert aura lieu dans le cadre d’une journée spéciale en partenariat avec le Festival Terres de Paroles et la Galerie Duchamp : promenade paysagère entre la Galerie Duchamp et la Paysagerie en Caux et visite privée de l’exposition de Fabrice Hyber, repas partagé, ateliers Poètobus (ateliers d’écriture poétiques et cessions d’enregistrement et d’écoute de poèmes).

Sprezzatura est un ensemble de musique spécialisé dans les musiques anciennes, ouvert à toute la richesse offerte par des collaborations artistiques. Le groupe œuvre à promouvoir la diversité et l’inclusion par des projets artistiques accessibles à tous, créant des passerelles inédites entre des cultures et des arts.

Sa dernière création fusionne musique médiévale, baroque, musique du monde et jazz, pour un genre nouveau, actuel et intemporel, une expérience appréciée de tous les publics, avertis et néophytes, petits et grands.

Sébastien Fournier : vocal

Pierre Baillot : oud, flutes, sax, duduk

Malika Abbes : percussions

Dans le cadre de l’opération nationale Eté culturel du Ministère de la Culture.

https://www.sprezzatura.fr

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

