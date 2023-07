Concert de Sprezzatura World La Paysagerie en caux Sainte-Marie-des-Champs, 26 juillet 2023, Sainte-Marie-des-Champs.

Concert de Sprezzatura World Mercredi 26 juillet, 17h00 La Paysagerie en caux Entrée libre

Un voyage lyrique aux carrefour des continents et du temps…. la rencontre inédite entre musique médiévale et baroque avec des musiques du monde et du jazz portée par la voix sublime du contre-ténor Sébastien Fournier.

La Paysagerie en caux 20 rue du méniltat 76190 Baons-le-Comte Sainte-Marie-des-Champs 76190 Seine-Maritime Normandie https://www.lapaysagerieencaux.fr https://www.facebook.com/FOLIUSecopaysage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T17:00:00+02:00 – 2023-07-26T18:00:00+02:00

© Philippe Bouvet