Sentier pédestre au cœur des clos masures La paysagerie en caux Sainte-Marie-des-Champs Catégories d’Évènement: Sainte-Marie-des-Champs

Seine-Maritime

Sentier pédestre au cœur des clos masures La paysagerie en caux, 3 juin 2023, Sainte-Marie-des-Champs. Sentier pédestre au cœur des clos masures Samedi 3 juin, 14h00 La paysagerie en caux Rendez-vous aux jardins 2023 La paysagerie en caux 20 Rue du Meniltat, 76190 Baons-le-Comte Sainte-Marie-des-Champs 76190 Seine-Maritime Normandie Depuis septembre 2022, les habitants de Baons-le-Comte, Sainte-Marie-des- Champs et d’Yvetot, voisins de La paysagerie en caux et d’ailleurs, participent au projet d’un futur sentier pédestre qui reliera le site aux communes alentours. REJOIGNEZ L’AVENTURE POUR LES DERNIERS RENDEZ-VOUS* EN 2023 :

« Rdv aux jardins » samedi 3 juin : Atelier de fabrication de totem à 15h et visites libres du sentier pédestre.

« JEP » samedi 16 septembre : Inauguration festive du sentier avec ses totems et sa carte à 15h. Concert et bar associatif à 17h30. *Tous les rendez-vous proposés dans le cadre du « Sentier pédestre » sont gratuits et ouverts à tous

RDV à la Paysagerie, 20 Rue du Meniltat, 76190 Baons-le-Comte

Informations : 02 35 03 40 31 Projet porté par le Forum, la Paysagerie en Caux et la ville de Sainte-Marie-des-Champs dans le cadre du dispositif « Territoires Ruraux, Territoires de Culture » de la DRAC Normandie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00

2023-06-03T18:00:00+02:00 ©MaN – le Forum

Détails Catégories d’Évènement: Sainte-Marie-des-Champs, Seine-Maritime Autres Lieu La paysagerie en caux Adresse 20 Rue du Meniltat, 76190 Baons-le-Comte Ville Sainte-Marie-des-Champs lieuville La paysagerie en caux Sainte-Marie-des-Champs Departement Seine-Maritime

La paysagerie en caux Sainte-Marie-des-Champs Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-marie-des-champs/

Sentier pédestre au cœur des clos masures La paysagerie en caux 2023-06-03 was last modified: by Sentier pédestre au cœur des clos masures La paysagerie en caux La paysagerie en caux 3 juin 2023 La paysagerie en caux Sainte-Marie-des-Champs Sainte-Marie-des-Champs

Sainte-Marie-des-Champs Seine-Maritime