La pauvreté est-elle un obstacle ou une aide pour l'accomplissement personnel? Frère Antoine-Martin

Corbara-Couvent Saint Dominique, le dimanche 24 avril à 09:45

Les _Dimanches avec le Seigneur_ sont un lieu de formation spirituelle, d’échanges et de rencontre que la communauté des frères de saint Jean de Corbara vous propose pour mieux approfondir notre foi, mieux connaître Dieu et, aussi pour mieux nous connaître et nous aimer. Le programme s’atblit comme suit: 9h45 Accueil 10h00 Conférence suivie de questions 11h00 Messe 12h00 Apéritif partagé 12h30 Repas avec les frères 14h30 Chapelet procession vers Notre Dame du Rocher Contact: Frère Louis-Marie / 0673275690 [[hotellerie.corbara@stjean.com](mailto:hotellerie.corbara@stjean.com)](mailto:hotellerie.corbara@stjean.com)

Vous êtes invités à donner une participation financière au frère hôtelier Louis-Marie selon vos moyens. Merci pour votre générosité !

L’homme moderne peut-il atteindre son accomplissement en ignorant une vie authentique de pauvreté? Corbara-Couvent Saint Dominique 7 Route de Pigna, 20256 Corbara Corbara Haute-Corse

2022-04-24T09:45:00 2022-04-24T15:30:00

