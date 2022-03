LA PAUSE MUSICALE MAI / JUIN 2022 Toulouse, 5 mai 2022, Toulouse.

LA PAUSE MUSICALE MAI / JUIN 2022 SALLE DU SENECHAL 17 Rue Rémusat Toulouse

2022-05-05 – 2022-05-05 SALLE DU SENECHAL 17 Rue Rémusat

Toulouse Haute-Garonne

Moment gratuit désormais prisé par les Toulousains à l’heure du déjeuner, La Pause Musicale propose une série de concerts dans un esprit de décontraction et de découverte principalement axée sur les musiciens toulousains. La programmation est éclectique à souhait puisqu’elle couvre le spectre du free-jazz à la musique médiévale en passant par les musiques du monde, le blues ou le baroque.

Au programme :

Jeudi 5 mai : Le Banquet invite Nicolas Jules, un quatuor sans frontière rencontre un chanteur poète.

Jeudi 12 mai : Ribella, textes de femmes corses & italiennes en chansons.

Jeudi 19 mai : Duo en blanc et noir, Shubert, Debussy, Rota, Piazzolla…à quatre mains.

Jeudi 02 juin : Suzanne Belaubre, chanson solo soi-même.

Jeudi 09 juin : Variations Golberg, quand les mots de Nancy Huston rencontrent les notes de Bach.

Jeudi 16 juin : Yougz and the Wonder Tambours, saxophones percussifs.

Vendredi 17 juin : Fado Clandestino, le Fado de Baudelaire à Pessoa.

Informations pratiques:

– Ouverture des portes à 12h

– Tous les concerts débutent à 12h30

– Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

