de 17h00 à 18h30 Pour accompagner Le Prix du public Les yeux doc 2022, nous vous proposons de revoir le film récompensé en 2021 : « Derniers jours à Shibati » d’Hendrick Dusollier, 2017, 60 minutes. Dans l’immense ville de Chongqing, le dernier des vieux quartiers est sur le point d’être démoli et ses habitants relogés. Le cinéaste se lie d’amitié avec le petit Zhou Hong et Madame Xue Lian, derniers témoins d’un monde bientôt disparu. Distinctions : Prix des jeunes, Prix de l’Institut français-Louis Marcorelles, Festival Cinéma du réel, Paris, 2017 ; Prix spécial du jury, IDFA, Amsterdam, 2017. Entrée libre – Mercredi 09 mars 17h00 à la bibliothèque du cinéma François Truffaut. Bibliothèque du cinéma François Truffaut 4, rue du cinéma Paris 75001 Contact : 01 40 26 29 33 bibliotheque.cinema@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-du-cinema-francois-truffaut-3371 https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://twitter.com/truffaut_cinema Nature;Brocante

