du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Joseph Déchelette

Le Musée Joseph Déchelette ouvre gratuitement ses portes à l’occasion de la 38e édition des Journées Européennes du Patrimoine ! Découvrez l’exposition estivale du musée : « La Pause des Sisyphes(s) heureux : Marielle Paul – Régis Perray ». Au programme : visites, ateliers, et conférence !

Entrée libre

Musée Joseph Déchelette 22 rue Anatole France, 42300 Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

