Roanne Musée de beaux-arts et d'archéologie Joseph Déchelette Loire, Roanne La pause des Sisyphe(s) heureux : Marielle Paul et Régis Perray Musée de beaux-arts et d’archéologie Joseph Déchelette Roanne Catégories d’évènement: Loire

Roanne

La pause des Sisyphe(s) heureux : Marielle Paul et Régis Perray Musée de beaux-arts et d’archéologie Joseph Déchelette, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Roanne. La pause des Sisyphe(s) heureux : Marielle Paul et Régis Perray

Musée de beaux-arts et d’archéologie Joseph Déchelette, le samedi 3 juillet à 18:00

Le Musée Joseph Déchelette ouvre ses portes la nuit du 3 juillet à l’occasion de la 17e édition de la Nuit des Musées 2021 ! Profitez d’une entrée gratuite au musée le temps d’une nuit pour découvrir la nouvelle exposition du musée : « La Pause des Sisyphes(s) heureux : Marielle Paul – Régis Perray ». Toute la soirée, des médiatrices seront dans les salles pour répondre à vos questions. Les enfants pourront animer leur visite grâce aux livrets-jeux disponibles à l’accueil. Plus d’informations sur : [[http://www.museederoanne.fr/musee-des-beaux-arts-et-d-archeologie-joseph-dechelette-site-officiel-2017.html](http://www.museederoanne.fr/musee-des-beaux-arts-et-d-archeologie-joseph-dechelette-site-officiel-2017.html)](http://www.museederoanne.fr/musee-des-beaux-arts-et-d-archeologie-joseph-dechelette-site-officiel-2017.html)

Entrée libre

Profitez d’une entrée gratuite au musée, le temps d’une nuit, pour découvrir la nouvelle exposition du musée : « La Pause des Sisyphes(s) heureux : Marielle Paul – Régis Perray ». Musée de beaux-arts et d’archéologie Joseph Déchelette 22 rue Anatole France, 42300 Roanne Roanne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Roanne Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de beaux-arts et d'archéologie Joseph Déchelette Adresse 22 rue Anatole France, 42300 Roanne Ville Roanne lieuville Musée de beaux-arts et d'archéologie Joseph Déchelette Roanne